توخيل يعلن استسلام بايرن ميونيخ:. تهانينا لـ باير ليفركوزن

الأحد، 31 مارس 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

رفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الراية البيضاء في سباق الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وذلك بعد الخسارة 2-0 أمام بوروسيا دروتموند.

وقال توخيل في تصريحاته لقناة سكاي سبورت ألمانيا عقب المباراة: "لم أعد أملك أي أمل في الدوري وهذا واضح للغاية وطبيعي".

وأضاف "بعد الخسارة لست بحاجة لأقول لكم أي شيء. بكم نقطة نتأخر؟ 13؟ تهانينا لباير ليفركوزن".

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وفي المؤتمر الصحفي قال توخيل: "لم نقدم الروح في هذه المرحلة ولم نظهر الشغف الذي كنا نحتاج إليه في الملعب للفوز بمباريات كرة القدم".

وأضاف "أعتقد أننا عمومًا لم نقدم مباراة من الطراز الأعلى كفريقين ولم تكن مباراة جيدة عمومًا".

وتابع "أهديناهم المباراة ونحن لا نعرف بالضبط لماذا حدث ذلك".

وسيرحل توخيل عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، حيث يقترب ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو من حسم نهاية احتكار البافاري للقب الدوري الألماني والذي دام لـ 11 عاما.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس توخيل
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