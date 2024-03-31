توخيل يعلن استسلام بايرن ميونيخ:. تهانينا لـ باير ليفركوزن

رفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الراية البيضاء في سباق الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، وذلك بعد الخسارة 2-0 أمام بوروسيا دروتموند.

وقال توخيل في تصريحاته لقناة سكاي سبورت ألمانيا عقب المباراة: "لم أعد أملك أي أمل في الدوري وهذا واضح للغاية وطبيعي".

وأضاف "بعد الخسارة لست بحاجة لأقول لكم أي شيء. بكم نقطة نتأخر؟ 13؟ تهانينا لباير ليفركوزن".

وفي المؤتمر الصحفي قال توخيل: "لم نقدم الروح في هذه المرحلة ولم نظهر الشغف الذي كنا نحتاج إليه في الملعب للفوز بمباريات كرة القدم".

وأضاف "أعتقد أننا عمومًا لم نقدم مباراة من الطراز الأعلى كفريقين ولم تكن مباراة جيدة عمومًا".

وتابع "أهديناهم المباراة ونحن لا نعرف بالضبط لماذا حدث ذلك".

وسيرحل توخيل عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، حيث يقترب ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو من حسم نهاية احتكار البافاري للقب الدوري الألماني والذي دام لـ 11 عاما.