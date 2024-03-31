طرد الحارس ورافينيا يسخر من تقنية الفيديو.. برشلونة يجتاز لاس بالماس بصعوبة

تغلب برشلونة على ضيفه لاس بالماس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني.

وبذلك استمر برشلونة للمباراة الـ 11 على التوالي بلا هزيمة، منذ إعلان تشافي قرار الرحيل بنهاية الموسم، عقب الخسارة أمام فياريال 5-3.

المباريات أتت بواقع 9 مباريات في الدوري حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين، ومباراتين في دوري الأبطال بواقع فوز وتعادل.

سجل روبرت ليفاندوفسكي مبكرا في الدقيقة 5 ولكن الراية أوقفت احتفاله.

وفي الدقيقة 19 سجل رافينيا ولكن مراجعة تقنية الفيديو ألغت الهدف وسط اعتراضات كبرى من برشلونة.

وبسبب تدخل عنيف من حارس المرمى ألفارو فاييس على رافينيا، تعرض للطرد ووقع لاس بالماس في وضع حرج.

وأتى الحارس البديل أرون إسكانديل بدلا من منير الحدادي في الدقيقة 29.

في الشوط الثاني حل جواو فيليكس بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 56.

وبعد 4 دقائق من نزوله، تحديدا في الدقيقة 60 صنع فيليكس الهدف الوحيد الذي سجله رافينيا، وأشار لتقنية الفيديو ساخرا في احتفاله بعد إلغاء الهدف الأول.

ويغيب إنيجو مارتينيز عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف عقب إنذار تلقاه في الدقيقة 64.

وحل فيران توريس بدلا من لامين جمال في الدقيقة 71.

فيما أتى أوريول روميو وفيتور روكي بدلا من سيرجي روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، والثالث جيرونا، ولكل منهما مباراة في نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

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