مؤتمر عمر جابر: مباراة مودرن فيوتشر مهمة للغاية وهكذا تدربنا خلال التوقف

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أهمية مواجهة مودرن فيوتشر القادمة في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة للغاية لنا وللجهاز الفني".

وأضاف "واثقون من تقديم مباراة كبيرة، والفريق تدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

وأوضح "تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويقام الذهاب يوم الأحد 31 مارس على استاد السلام في التاسعة مساء.

ويقام لقاء الإياب يوم 7 أبريل على استاد القاهرة.