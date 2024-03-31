مؤتمر عمر جابر: مباراة مودرن فيوتشر مهمة للغاية وهكذا تدربنا خلال التوقف

الأحد، 31 مارس 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

هدف عمر جابر

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أهمية مواجهة مودرن فيوتشر القادمة في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "المباراة مهمة للغاية لنا وللجهاز الفني".

وأضاف "واثقون من تقديم مباراة كبيرة، والفريق تدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

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وأوضح "تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد القاهرة".

ويقام الذهاب يوم الأحد 31 مارس على استاد السلام في التاسعة مساء.

ويقام لقاء الإياب يوم 7 أبريل على استاد القاهرة.

الزمالك عمر جابر
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