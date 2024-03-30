الزعيم كسر رقما جديدا.. عودة غير مكتملة للشباب تقود الهلال للفوز الـ 30 تواليا

السبت، 30 مارس 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

عزز الهلال سلسلته القياسية وضرب رقما أخر في الفوز على مضيفه الشباب بنتيجة 4-3 في دربي الرياض بقمة الجولة 25 من الدوري السعودي.

ووصل الهلال للفوز رقم 30 تواليا في جميع المسابقات معززا سجله القياسي عالميا أكثر فريق يحقق انتصارات في عدد متتالي من المباريات.

كما سجل الفريق 76 هدفا حتى الآن في الموسم من الدوري السعودي ليحطم رقمه الهجومي السابق بـ 74 هدفا في موسم 2019-2020 بأكمله.

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ولأول مرة يتحصل الهلال على 16 ركلة جزاء في موسم واحد بالدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده لـ 71 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.

بينما توقف رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

تقدم مصعب الجوير بهدف مبكر للشباب في الدقيقة 3 بعد تسديدة قوية على يمين ياسين بونو.

وتحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 18 أودعها ألكسندر ميتروفيتش في الشباك مسجلا التعادل.

وقلب الصربي الطاولة وسجل بسهولة في الشباك بعد عرضية مرت من الحارس وتهادت أمامه أودعها في الشباك في الدقيقة 27.

وخرج الصربي مصابا في الدقيقة 31 وحل بدلا منه صالح الشهري.

ورفع ميتروفيتش رصيده لـ 22 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري السعودي خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك ضد الطائي ويتصدر الترتيب برصيد 26 هدفا.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث للزعيم بعد عرضية متقنة من روبن نيفيز.

ووضع سالم الدوسري بصمته بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 58 من هجمة مرتدة سريعة.

بدأ لاعبو الشباب الضغط بحثا عن تقليص الفارق لكن كارلوس جونيور أهدر فرصة محققة أمام ياسين بونو في الدقيقة 59.

وقلص حسن الصبياني الفارق في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية بعد مجهود فردي رائع.

وخرج إيفان راكيتيتش لاعب الشباب بعدها مباشرة متأثرا بالإصابة.

وسجل رومان سايس هدفا رائعا للشباب من ركلة حرة مباشرة أعلنت عن الهدف الثالث في شباك مواطنه بونو في الدقيقة 79.

وكاد الشباب يكمُل العودة لكن العارضة العلوية منعت تصويبة صاروخية في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز عصيب للهلال ومواصلة سلسلة الانتصارات التاريخية.

الهلال الشباب الدوري السعودي دربي الرياض
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