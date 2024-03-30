يوفنتوس يواصل السقوط ويخسر من لاتسيو في +93

السبت، 30 مارس 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

آدم ماروسيتش يحتفل بهدفه ضد يوفنتوس

واصل يوفنتوس سلسلة نتائجه السلبية وخسر من لاتسيو في قمة الجولة 30 من الدوري الإيطالي بهدف قاتل في +93.

ولم يحقق يوفنتوس سوى انتصار وحيد في آخر 9 جولات بالدوري الإيطالي ما جعله يتراجع من المنافسة على اللقب إلى المركز الثالث.

فيما حقق إيجور تيودور المدير الفني الجديد للاتسيو فوزه الأول مع نسور العاصمة الإيطالية في لقائه الأول.

أخبار متعلقة:
رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث توتوسبورت: مستقبل أليجري آمن في يوفنتوس رغم النتائج الكارثية يوفنتوس يواصل النتائج السلبية.. ويفقد فلاهوفيتش أمام لاتسيو الـ 21.. يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد هدية إقصاء برشلونة لـ نابولي

وحملت المباراة رقم 500 لماسيمليانو أليجري في الدوري الإيطالي خسارة قاسية، كما تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول للاعتراض على قرارات الحكم.

وكاد فوتشينك تشيزيني في الدقيقة 21 أن يتسبب في هدف ضد فريقه بتمريرة خاطئة لكنه تتدخل في الوقت المناسب رفقة الدفاع وأبعد الخطر.

وتألق إيفان بروفيديل حارس النسور في التصدي لتسديدة فيديريكو كييزا الأرضية وأبعدها لركنية قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ومرت تسديدة آدم ماروسيتش أن تسكن شباك يوفنتوس لكن كرته مرت بجوار القائم بعد تدخل الدفاع في الدقيقة 72.

هدف اللقاء الوحيد والقاتل جاء في الدقيقة 90+3 برأسية من آدم ماروسيتش بعد عرضية متقنة من ماتيو جيندوزي.

الفوز رفع رصيد لاتسيو لـ 46 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة ودون فوز في آخر 4 جولات.

يوفنتوس الدوري الإيطالي لاتسيو
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل ثنائية تنهي سلسلة سلبية.. دورتموند ينتصر على بايرن ميونيخ لأول مرة من 2019 تشكيل برشلونة - بدون تشافي نفسه.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام لاس بالماس ليفركوزن يحقق فوزا مثيرا في +90.. ويقترب أكثر من لقب الدوري الألماني انتهت كلاسيكير ألمانيا - بايرن ميونيخ (0)-(2) دورتموند.. فوز الأصفر والأسود توتنام يقلب الطاولة أمام لوتون.. وتألق بالمر غير كافي لفوز تشيلسي بمشاركة كاملة لـ مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة
أخر الأخبار
مؤتمر عمر جابر: مباراة مودرن فيوتشر مهمة للغاية وهكذا تدربنا خلال التوقف 7 دقيقة | الكرة المصرية
الزعيم كسر رقما جديدا.. عودة غير مكتملة للشباب تقود الهلال للفوز الـ 30 تواليا 45 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (0)(0) أسيك.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
يوفنتوس يواصل السقوط ويخسر من لاتسيو في +93 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - هدف الأهلي لا يزال الوحيد.. صنداونز يتعادل مع يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوميز: لاعبو فيوتشر متحمسون من أجل رفعت.. وعلاء ليس خارج القائمة دائما ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) لاس بالماس.. جوووول أووووول 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 "تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور