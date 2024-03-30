يوفنتوس يواصل السقوط ويخسر من لاتسيو في +93

واصل يوفنتوس سلسلة نتائجه السلبية وخسر من لاتسيو في قمة الجولة 30 من الدوري الإيطالي بهدف قاتل في +93.

ولم يحقق يوفنتوس سوى انتصار وحيد في آخر 9 جولات بالدوري الإيطالي ما جعله يتراجع من المنافسة على اللقب إلى المركز الثالث.

فيما حقق إيجور تيودور المدير الفني الجديد للاتسيو فوزه الأول مع نسور العاصمة الإيطالية في لقائه الأول.

وحملت المباراة رقم 500 لماسيمليانو أليجري في الدوري الإيطالي خسارة قاسية، كما تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول للاعتراض على قرارات الحكم.

وكاد فوتشينك تشيزيني في الدقيقة 21 أن يتسبب في هدف ضد فريقه بتمريرة خاطئة لكنه تتدخل في الوقت المناسب رفقة الدفاع وأبعد الخطر.

وتألق إيفان بروفيديل حارس النسور في التصدي لتسديدة فيديريكو كييزا الأرضية وأبعدها لركنية قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

ومرت تسديدة آدم ماروسيتش أن تسكن شباك يوفنتوس لكن كرته مرت بجوار القائم بعد تدخل الدفاع في الدقيقة 72.

هدف اللقاء الوحيد والقاتل جاء في الدقيقة 90+3 برأسية من آدم ماروسيتش بعد عرضية متقنة من ماتيو جيندوزي.

الفوز رفع رصيد لاتسيو لـ 46 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة ودون فوز في آخر 4 جولات.