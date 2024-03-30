حكايات في الجول - محمد ربيعة الذي حصل على لقبه تيمنا بمدافع الأهلي

محمد ربيعة مدافع وظهير مودرن فيوتشر حجز مركزا في صفوف الفريق مؤخرا بعد رحلة طويلة.

لكن الاسم الحقيقي ليس ربيعة ولا تربطه أي صلة قرابة بقائد الأهلي ومدافع منتخب مصر.

نستعرض معكم خلال حكايات FilGoal.com قصة ربيعة.

محمد أحمد هو الاسم الحقيقي لـ "ربيعة" الذي يشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

بدأ الظهير الأيسر رحلته من ناشئين بنها ثم انضم لصفوف فريق كوكاكولا وأعير إلى وادي دجلة.

عاد مجددا لكوكاكولا والذي تحول إلى فيوتشر عقب الصعود للدوري الممتاز، واستمر مع الفريق حتى الآن.

وفي ظل تألق رامي ربيعة مع الأهلي ومنتخب مصر أُطلق اسم ربيعة عليه لتمر الأيام، ولعب محمد ربيعة ضد رامي ربيعة.

وكشف محمد عبد الله مدرب شباب الزمالك كيف بدأت مسيرة محمد لـ FilGoal.com: "أثناء متابعتي لفريق بنها بحكم أنها بلدي، لفت نظري الظهير الأيسر محمد ربيعة ،وكنت وقتها أعمل مع مختار مختار في الإنتاج الحربي فرشحته وأقتنع به ولكن بنها بالغ في الطلبات المادية ولم تتم الصفقة".

وأضاف "انتقل اللاعب إلى ميجا سبورت ولكن لم يشارك كثيرا بسبب التجنيد، وعندما توليت تدريب كوكاكولا طلبت التعاقد مع ربيعة".

وأوضح "أخبرني مجدي إسماعيل رئيس النادي آنذاك بإن هذا اللاعب على مسؤوليتي فرددت عليه إن النادي سيحقق ربحا من قيمة بيعه مستقبلا".

وأكمل "بالفعل تعاقدنا معه مقابل 25 ألف جنيه وحققنا الصعود مع الفريق للدوري الممتاز وتألق حاليا وكان مرشحا للانضمام لصفوف المنتخب".

وأتم "يتميز محمد بالقوة البدنية حيث بدأ كظهير أيسر ثم مدافع، وهو ما يمنحك فرصة أكبر داخل الملعب، كما إنه قوى جسمانيا في الالتحامات والضربات الرأسية".