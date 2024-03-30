ليفركوزن يحقق فوزا مثيرا في +90.. ويقترب أكثر من لقب الدوري الألماني

واصل بايرن ليفركوزن انتصاراته في الدوري الألماني وحقق فوزا مثيرا على ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف، في الجولة 27 من المسابقة.

وبعد أن كان متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، حقق ليفركوزن الفوز بالتعادل في الدقيقة 88 ثم الفوز في الدقيقة 91.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى النقطة 73 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 33 في المركز التاسع.

واقترب ليفركوزن أكثر من التتويج بالدوري الألماني، ويتبقى لفريق المدرب تشابي ألونسو الفوز بـ4 مباريات من أصل 7 مباريات متبقية له لحصد اللقب.

تقدم هوفنهايم في الدقيقة 33 عن طريق ماكسيميليان بيير، قبل أن يتعادل ليفركوزن في الدقيقة 88 بهدف سجله روبيرت أندريش.

وسجل باتريك تشيك هدف فوز ليفركوزن في الدقيقة +91.

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم طوال الموسم الجاري في مختلف البطولات.