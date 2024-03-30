بمشاركة كاملة لـ مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين
السبت، 30 مارس 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه يونيون برلين سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وشارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر مع فريقه فرانكفورت في المباراة كاملة.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني.
بينما وصل يونيون برلين إلى النقطة 29 في المركز الـ12.
وكان لمرموش خلال المباراة عدة فرص للتسجيل أخطرها في الدقيقة 59 بعدما اخترق منطقة الجزاء من ناحية اليمين وسدد كرة قوية أبعدها الحارس.
وخلال الموسم الجاري لعب مرموش مع فريقه 34 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وانضم عمر مرموش لصفوف فرانكفورت بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج.
نرشح لكم
توتنام يقلب الطاولة أمام لوتون.. وتألق بالمر غير كافي لفوز تشيلسي عودة مثيرة وفوز في الـ+90.. نيوكاسل يقلب الطاولة على وست هام في مباراة الأهداف السبعة انتهت الدوري الألماني – فرانكفورت (0)-(0) يونيون برلين للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي