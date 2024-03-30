بمشاركة كاملة لـ مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين

السبت، 30 مارس 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه يونيون برلين سلبيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وشارك عمر مرموش لاعب منتخب مصر مع فريقه فرانكفورت في المباراة كاملة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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بينما وصل يونيون برلين إلى النقطة 29 في المركز الـ12.

وكان لمرموش خلال المباراة عدة فرص للتسجيل أخطرها في الدقيقة 59 بعدما اخترق منطقة الجزاء من ناحية اليمين وسدد كرة قوية أبعدها الحارس.

وخلال الموسم الجاري لعب مرموش مع فريقه 34 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم عمر مرموش لصفوف فرانكفورت بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج.

عمر مرموش الدوري الألماني فرانكفورت
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