وزارة الرياضة لـ في الجول: مندهشون من الانتقادات لصور زيارة أحمد رفعت.. ونحاول طمئنة الجماهير

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة تفاصيل زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، مؤكدا على دهشته من الانتقادات الموجهة للوزارة بعد نشر صور الزيارة.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "الانتقادات بسبب نشر صور أحمد رفعت؟ مندهشون من الانتقادات كونها لم تكن زيارة الوزير الأولى للاعب بل هو متابع دقيق لها منذ اللحظة الأولى وسبق أن زاره من قبل، وسبب الزيارة اليوم كان مكالمة مع الطبيب حازم خميس الذي أخبر الوزير بأن حالة اللاعب اليوم أصبحت مطمئنة وهي الأفضل منذ يوم الحادث ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق".

وأضاف "حالة أحمد رفعت حولته من لاعب يخص فيوتشر إلى حالة عامة تستوجب طمأنة الجماهير بمختلف الأطياف على حالته الصحية وهذا واجب الدولة".

وكان وزير الرياضة تواصل مع وزير التعليم العالى وكليات الطب والمستشفيات التابعة لها ما بين الإسكندرية والقاهرة لتشكيل فرق طبية لمتابعة اللاعب أول بأول.

كما أن حالته الصحية رأى عام والشعب المصري يريد الاطمئنان عليه لأنه شخصية عامة وعندما تحسنت حالته تماما وتأكدنا من ذلك رغبنا في إثبات ذلك لجموع الناس.

واطلع وزير الرياضة على تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب مودرن فيوتشر ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء.

وأثنى صبحي على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

وكشف وزير الرياضة عن عقد اجتماعا مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين عقب حالة أحمد رفعت وتم خلاله اتخاذ القرارات التالية:

1- توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، و تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية

2- إدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية

3- عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب.