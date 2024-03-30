طريق الأهلي - 27 تسديدة من مازيمبي لا تكفي للفوز على بترو أتليتكو

السبت، 30 مارس 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

مازيمبي

فرض بترو أتليتكو الأنجولي نتيجة التعادل على مضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة مازيمبي وبترو أتليتكو بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم في معقل الفريق الكونغولي.

وفشلت كل محاولات مازيمبي العديدة طوال المباراة في هز شباك بترو أتليتكو.

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وسدد لاعبو مازيمبي 27 تسديدة بحثا عن هز شباك بترو أتليتكو طوال المباراة ولكن دون جدوى.

وأضاع جويل بيا مهاجم مازيمبي أخطر الفرص بعدما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس بترو أتليتكو بصعوبة بالغة.

وتقام مباراة العودة يوم السبت المقبل بالعاصمة الأنجولية لوندا ضمن إياب ربع النهائي.

طريق الأهلي

الفائز من مجموع مباراتي مازيمبي أمام بترو أتليتكو في ربع النهائي سيواجه الفائز من مجموع مباراتي الأهلي أمام سيمبا التنزاني.

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

مازيمبي بترو أتليتكو
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