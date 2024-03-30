للمباراة الرابعة دون فوز.. أتالانتا يسقط نابولي بثلاثية

أسقط أتالانتا منافسه نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الجنوبي.

وسجل أليكسي ميرانشوك وجيانلوكا سكاما وتيون كوبماينرس أهداف أتالانتا.

ومنذ فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 في الجولة 27 من الكالتشيو، ولم يستطع الانتصار في أي مباراة سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

وخسر نابولي مرتين ضد برشلونة وودع بطولة دوري أبطال أوروبا وأتالانتا، وتعادل مع تورينو وإنتر ميلان.

وافتتح ميرانشوك أهداف أتالانتا في الدقيقة 26 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات وسجلها بسهولة.

وضاعف سكاماكا النتيجة في الدقيقة 45 من تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى كوبماينرس أهداف أتالانتا في الدقيقة 88 بعد تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد أتالانتا ليصل للنقطة الـ50 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 45 في المركز السابع ويبتعد أكثر عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 9 نقاط.

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