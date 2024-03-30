عاد من حيث توقف.. ميليتاو في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو

السبت، 30 مارس 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو.

ويلتقي ريال مدريد مع بلباو غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة إدير ميليتاو لأول مرة بعد شفاؤه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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ميليتاو كان قد أصيب في أول مباراة بالموسم ضد أتلتيك بلباو وغاب منذ تلك المباراة قبل أن يعود للقائمة لأول مرة ضد نفس الفريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلام ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولير.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

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