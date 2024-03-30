ريليفو: بقاء ألونسو مع ليفركوزن يتماشى مع خطط ريال مدريد

يتماشى قرار تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن مع خطط نادي ريال مدريد المستقبلية من أجل تعيين المدرب الإسباني.

وكان ألونسو أعلن استمراره مع ليفركوزن في الموسم المقبل قاطعا الطريق على ليفربول وبايرن ميونيخ.

وكشف موقع ريليفو الإسباني أن ريال مدريد يخطط لتعيين ألونسو كمدير فني للفريق في المستقبل عقب انتهاء عقد كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي للفريق.

ولذلك قرار ألونسو يأتي بالتوازي مع الخطة التي وضعتها إدارة النادي الملكي من أجل تأمين المستقبل.

وأفاد الموقع أن ألونسو هو الخيار الأوفر حظا والمفضل لريال مدريد، لكن لا يمكن استبعاد خيار زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق.

وأوضح الموقع أن الأصوات داخل النادي تقول: "فلورنتينو بيريز -رئيس النادي- عندما يشعر أنه يحتاج إلى ألونسو سيذهب إليه مباشرة".

وكان ألونسو قد قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي: "لن أعلق على ليفربول أو بايرن ميونيخ، ناديان كبيران ولدي روابط قوية معهما ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وأضاف "لم يحن الوقت للرحيل، الآن أريد التطور في باير ليفركوزن".

وأكمل "أنا ممتن لباير ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير أشعر أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار معا".

وتابع "لقد أبلغت اللاعبين أيضا ببقائي هذا صحيح، الموعد النهائي كان هذا الأسبوع، إنها مسألة احترام، الآن كل شيء واضح".

وواصل "وظيفتي في باير لم تنته بعد، أريد مساعدة النادي واللاعبين على التطور، الإدارة رائعة، كل شيء رائع هنا".

وشدد "ما زلت مدربا شابا ولكن أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل لمستقبلي، لقد أخذت وقتي وأنا متأكد من ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد عقدت اجتماعا جيدا مع الإدارة وأبلغتهم أنني سأبقى في النادي بعد الكثير من الحديث عن مستقبلي، استغلت الاستراحة للتفكير واتخاذ قراري هذا هو المكان المناسب لي".

تعليق بايرن ميونيخ

وعلق أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ من قبل موقف ناديه من تعيين ألونسو في الصيف التالي.

وأعلن بايرن من قبل انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني للفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال هونيس لقناة داس إرستي الألمانية: "أشعر أنه من الصعب جدا للتوقيع مع ألونسو، ناهيك عن أنه مستحيل".

وأتم "يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة عمله في الموسم المقبل".

وكانت صحيفة تايمز الإنجليزية أفادت أن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لفريق ليفربول لأن النادي يعتقد أن الإسباني لن يكون متاحا هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي من أبرز المرشحين ويحظى بتقدير كبير في أنفيلد، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفربول يعتقد أن ألونسو يفكر في البقاء في باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل ومواصلة العمل خاصة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الألماني الموسم الجاري.

ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ومن ذلك الحين تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.

وسبق أن كشف فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".