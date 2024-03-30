وزير الرياضة يطمئن على حالة أحمد رفعت.. ويكشف عن 3 قرارات

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للاطمئنان على حالته الصحية.

وتبادل وزير الرياضة مع اللاعب الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك المتطلبات التي تتعلق باستكمال رحلة العلاج.

وأبدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي يحظى بها اللاعب.

واطلع وزير الرياضة على تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب مودرن فيوتشر ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء.

وأثنى صبحي على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

وكشف وزير الرياضة عن عقد اجتماعا مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين عقب حالة أحمد رفعت وتم خلاله اتخاذ القرارات التالية:

1- توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، و تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية

2- إدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية

3- عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب.











ماذا حدث؟

دخلت سيارة الإسعاف إلى استاد الاسكندرية في مباراة مودرن فيوتشر وسموحة لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى بعد سقوطه.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.