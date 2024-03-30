مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن شيء يقلقه كثيرا وذلك قبل مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "من الممكن أن أعطي لإيدير ميليتاو بعض الدقائق ضد بلباو لكن هو يشعر بخير".

وأضاف "ما يحتاجه ميليتاو هو اللعب حتى يتأقلم مع الفريق، ضد مانشستر سيتي أعتقد بنسبة 70% لن يكون جاهزا، لكن لا يمكن استبعاد إمكانية لعبه تماما".

وأكمل "أندري لونين يتحسن بصورة كبيرة بسبب إعطاء الفرصة له وهو بالفعل أثبت جودته".

وتابع "لعبنا 4 أشهر بقلبي دفاع فقط وهذا شيء غريب لكن تعاملنا بشكل جيد، الجميع قدم ما نريده منه، أنطونيو روديجير يقدم موسما رائعا وناتشو فيرنانديز يساهم بشكل جيد".

وشدد "أوريلين تشواميني قدم مستوى جيد، نحن أقوى خط دفاع بسبب عملنا الجماعي الجيد للغاية".

ويملك الميرينجي أقوى خط دفاع في الدوري الإسباني إذ تلقت شباكه 20 هدفا فقط، ويأتي بعده بلباو بـ26 هدفا.

وأردف "لوكا مودريتش؟ الجميع يتحدث عن الموسم القادم لكن نحن نركز على الفترة الحالية، عندما ينتهي الموسم سنتخذ القرار رفقة النادي إذ لدينا الوقت".

وأنهى حديثه قائلا: "الشيء الوحيد الذي يقلقني كثيرا هو غياب فينيسيوس جونيور عن المباراة".

ويغيب الجناح البرازيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، إذ يبتعد عن برشلونة الوصيف بفارق 8 نقاط.

ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.