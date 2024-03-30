قائمة برشلونة - عودة توريس وغياب كيرستنسن في مواجهة لاس بالماس

السبت، 30 مارس 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لتواجهة لاس بالماس.

ويلتقي برشلونة مع لاس بالماس مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة فيران توريس بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، بينما يغيب أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – ماركوس ألونسو – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت ميكي لفاي.

الوسط: فيرمين لوبيز – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – لامين جمال – مارك جويو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة الدوري الإسباني
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