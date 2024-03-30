مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي

السبت، 30 مارس 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - برشلونة

بدأ برشلونة خطوات تجديد عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي الذي ظهر بمستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن برشلونة قدم عرض التجديد لباو كوبارسي.

وأوضح رومانو أن العرض الذي قدمه برشلونة يتضمن شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

أخبار متعلقة:
بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد

وأشار إلى أن برشلونة قدم عقدا طويل الأمد يشمل زيادة الراتب السنوي ويأمل النادي الكتالوني في حسم التجديد لكوبارسي قبل نهاية الموسم الجاري.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت في وقت سابق أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال مهتمون بضم اللاعب الشاب.

وأوضحت التقارير أن كوبارسي لديه شرط جزائي في عقده مع برشلونة تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، لكن لوائح الدوري الإنجليزي لا تسمح بالتعاقد مع لاعب إسباني حتى يبلغ 18 عاما.

وأشارت التقارير إلى أن كوبارسي صاحب الـ17 عاما يرغب بالاستمرار ضمن صفوف برشلونة رغم العروض الإنجليزية، وأن وكيله سيعمل على تحسين عقده مع النادي الكتالوني.

وخاض كوبارسي 23 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

برشلونة باو كوبارسي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط نيجيريا تنافس 3 منتخبات على التعاقد مع رينار توخيل: لم أشارك تماما في إحضار سرقسطة إلى بايرن الهلال يهدد مخطط برشلونة بشأن كانسيلو تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: هذا أكثر ما يقلقني ضد بلباو.. ومن الممكن إشراك ميليتاو 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - عودة توريس وغياب كيرستنسن في مواجهة لاس بالماس 30 دقيقة | الدوري الإسباني
الحل الأفضل.. سبورت: برشلونة يتجه لبيع لاعبه السنغالي على طريقة شادي رياض 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مليار يورو شرط جزائي.. رومانو يكشف تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد كوبارسي ساعة | الكرة الأوروبية
بوكيتينو: قد لا نرى ريس جيمس مرة أخرى حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف