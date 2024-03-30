مدرب ولفرهامبتون يوضح حقيقة عرض مانشستر يونايتد لتدريبه

السبت، 30 مارس 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

جاري أونيل - مدرب ولفرهامبتون

أوضح جاري أونيل المدير الفني لـ ولفرهامبتون حقيقة عرض مانشستر يونايتد من أجل تدريبه بداية من الصيف المقبل.

وانتشرت بعض التقارير أن جيم راتكليف الشريك الجديد في نادي مانشستر يونايتد يرغب في إقالة إيريك تين هاج المدير الفني الحالي للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الإنجليزي في تصريحات نقلتها إذاعة بي بي سي: "لا أعرف من أين أتت هذه الأخبار، لكن الحقيقة هي لا".

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وأضاف "إنه لشرف كبير أن يتم ربطي بمانشستر يونايتد على الرغم من عدم وجود حقيقة في هذا الأمر".

وأكمل "يونايتد أحد أكبر الأندية في كرة القدم العالمية، أنه لشرف كبير، لكني أحب ذلك هنا في ولفرهامبتون".

وأنهى حديثه قائلا: "أستمتع حقا بوقتي في ولفرهامبتون، لقد علمت بتلك الأخبار فقط من قبل الفريق الإعلامي للتحضير لأسئلتك".

تعليق تين هاج

علق تين هاج على تلك الأخبار برحيله في نهاية الموسم إذ قال للصحفيين: "لا أهتم، تركيزي منصب على عملية تطورنا وعلى اللعب بأفضل مستوى لدينا".

وأتم "في مانشستر يونايتد دائما ما يكون هناك ضجيج حول النادي والفريق والمدرب واللاعبين".

ومن ضمن قائمة المرشحين لتدريب الشياطين الحمر حسب التقارير زين الدين زيدان، وأنطونيو كونتي وجراهام بوتر وروبيرتو دي زيربي.

بالإضافة إلى توماس توخيل الذي أعلن نادي بايرن ميونيخ انفصاله عنه في نهاية الموسم الحالي، وجاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

وسيموني إنزاجي والذي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميلان حسب التقارير إلى 2027 إذ ينتهي تعاقده في 2025 مع زيادة في راتبه.

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