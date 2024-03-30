مدير بايرن ردا على وكيل ديفيز: نحن الطرف الأقوى ولسنا تحت الضغط

رد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ على تصريحات النارية لنضال هوسيه وكيل أعمال ألفونسو ديفيز لاعب الفريق بشأن تجديد العقد.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نحن لسنا تحت الضغط، نعتقد أننا قدمنا ​​عرضا عادلا وصحيحا للغاية، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا، لا أستطيع الانتظار إلى الأبد".

وأضاف "بالنسبة لي، النادي لا يزال هو الجزء القوي في العملية".

وأتم "يتعين عليك اتخاذ قرار في مرحلة ما، بغض النظر عما إذا كان ذلك ديفيز أو أي لاعب آخر".

وكانت شبكة سكاي سبورت قد أفادت أن إدارة النادي البافاري تنتظر ردا من الظهير الكندي وأمهلته حتى الأسبوع المقبل، وفي حالة عدم الرد فسيتم عرضه للبيع مباشرة في الصيف المقبل.

حديث وكيل ديفيز

وقال هوسيه لصحيفة بيلد: "ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن، سنقرر كيفية المضي قدما في نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وأضاف "وليس عادلا أيضا أن يتم الهجوم على ديفيز الآن".

وأكمل "كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام، ثم تم تغيير إدارة النادي بالكامل، لم نسمع أي شيء لمدة 7 أشهر على الرغم من أنني حاولت خلال هذا الوقت التواصل مع النادي بنفسي".

وتابع "الآن حصلنا على إنذار نهائي من النادي ومن المفترض أن نرد في غضون أسبوعين لأن النادي يتعرض لضغوط واستغرق وقتا طويلا لإعادة وضعه في الإدارة؟ هذا ليس عدلا".

وواصل "أنه عقد مهم جدا في مسيرة ديفيز ومن المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل أو كيف يبدو الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "لهذا السبب نعتقد أنه من غير العدل التعليق على الإنذار النهائي".

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونيخ في صيف 2025 ويريد ريال مدريد التعاقد معه حسب التقارير الإخبارية.

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا من قبل، أن بايرن ميونيخ أجرى مفاوضات جديدة مع اللاعب لتمديد عقده مقابل 13 مليون يورو سنويا (14.22 مليون دولار) قبل الضرائب، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار)، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.

وأشارت سكاي، إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر النادي البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، لتجنب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.

تعليق بيريز

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على احتمالية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

وقال بيريز في مقطع فيديو أثناء التقاط الصور مع الجمهور نشره فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "من هما مبابي وديفيز؟".

وطلب الجمهور من بيريز التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.