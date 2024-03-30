دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد

السبت، 30 مارس 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تواجد درع جديد للدوري المصري سيتم تسليمه للفريق الفائز باللقب بداية من الموسم الحالي.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سيتم تسليم درع جديد للفائز ببطولة الدوري هذا الموسم وحاليا الدرع الجديد في مرحلة التصنيع بإنجلترا".

وواصل "الفائز ببطولة الدوري هذا الموسم سيحصل على 5 مليون جنيه مع حصول باقي الفرق على مليون جنيه".

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وتابع "وصلنا لنسبة جيدة جدا بالوصول لـ 20 ألف مشجع وهي نسبة الحضور التي كانت طبيعية في السابق بالدوري وكانت المباريات مكتملة العدد فقط في مواجهات القمة".

وشدد "قريبا جدا سيتم السماح بالحضور الجماهيري الكامل خلال مباريات الدوري وقد يحدث ذلك في الموسم المقبل وتمكنا الآن من زيادة عدد الحضور الجماهيري خلال موسمين من 50 فرد إلى 20 ألف، وعلينا الآن أن نبحث عن أسباب عدم حضور الجماهير بشكل مكثف".

وأضاف "أصدرنا توصيات برفقة اتحاد الكرة بتوعية الأجهزة الطبية للأندية المصرية عن كيفية إنعاش القلب داخل الملعب وأوصينا بضرورة تواجد طبيب بشري داخل كل فريق".

وأكمل "إذا طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المشاركة بالبطولات القارية قبل نهاية الموسم سيتم إرسال أسماء الفرق بناء على نتائج الدور الأول وفقا للائحة".

وأتم "إذا لم نستغل الموسم المقبل في إنهاء الدوري بشهر يونيو في موعده الطبيعي سيكون للأمر توابع أسوأ من موسم فيروس كورونا وسيؤثر على 3 أو 4 مواسم بعده والمقترح الجديد الذي أعلنا عنه من قبل سيوفر شهرين على الأقل".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت اقتراح بإقامة الدوري من دور واحد بالموسم المقبل مع منافسة أندية النصف الأول على التتويج باللقب وأندية النصف الثاني على الهروب من الهبوط.

أحمد دياب رابطة الأندية الدوري المصري
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