نيجيريا تنافس 3 منتخبات على التعاقد مع رينار

السبت، 30 مارس 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

إيرفي رينار - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

دخل منتخب نيجيريا في سباق التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات.

رينار أعلن في وقت سابق نهاية مسيرته مع منتخب فرنسا للسيدات عقب نهاية تعاقده.

ويرتبط رينار بتعاقد مع منتخب فرنسا للسيدات حتى نهاية أولمبياد باريس 2024.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رينار دخل ضمن حسابات منتخب نيجيريا لخلافة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وأوضحت التقارير أن وصيف إفريقيا انضم للمنتخبات الراغبة في التعاقد مع رينار على غرار الكاميرون وكوريا الجنوبية وبولندا.

وكان لرينارد 5 تجارب مع منتخبات إفريقية وعربية، وهم كوت ديفوار، وزامبيا، وأنجولا، والمغرب، والسعودية.

واستطاع المدير الفني الفرنسي أن يتوج بكأس أمم أفريقيا مرتين الأولى كانت مع منتخب زامبيا، والثانية مع منتخب كوت ديفوار.

وكانت تقارير مغربية نفت ما تم تداوله عن إقالة وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس، وتعيين هيرفي رينار بدلا منه.

هيرفي رينار منتخب نيجيريا أولمبياد باريس 2024
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