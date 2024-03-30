توخيل: لم أشارك تماما في إحضار سرقسطة إلى بايرن

السبت، 30 مارس 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

توماس توخيل

أقر توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ بأنه لم يكن مشاركا تماما في عملية تعاقد النادي مع بريان سرقسطة المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان بايرن قد تعاقد مع الجناح الإسباني مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

وقال المدير الفني الألماني للصحفيين: "لم أكن مشاركا تماما في قرار إحضاره إلى هنا، لكن كنت متواجدا في الاجتماعات".

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وأتم "لقد أخرجناه من بيئة مألوفة، كما أن مساعدنا يترجم له باللغة الإسبانية، ولكن من الهراء أنني لا أتحدث إلى سرقسطة أبدا".

وكان من المفترض أن ينتقل سرقسطة إلى بايرن بداية من الصيف المقبل حسب الاتفاق مع غرناطة، لكن الإصابات والنقص العددي في الفريق جعل النادي يحضره مبكرا في الشتاء الماضي.

ولم يشارك سرقسطة سوى في مباراتين مع بايرن، إذ يعاني في عملية التأقلم بسبب عدم تعلمه اللغة الألمانية بعد.

وأعلن بايرن من قبل انفصاله عن توخيل عقب نهاية الموسم الجاري.

ويستعد بايرن لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 10 نقاط.

ويأتي دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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