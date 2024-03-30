الهلال يهدد مخطط برشلونة بشأن كانسيلو

دخل البرتغالي جواو كانسيلو ضمن حسابات الهلال السعودي لضمه في الموسم المقبل.

ويلعب كانسيلو ضمن صفوف برشلونة معارا من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الهلال يرغب في ضم كانسيلو بناء على رغبة مواطنه جورج جيسوس مدرب متصدر الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن برشلونة يحاول تخفيض مطالب مانشستر سيتي المالية لشراء كانسيلو بشكل نهائي.

صحيفة موندو ديبورتيفو ذكرت في وقت سابق أن برشلونة حدد 20 مليون يورو كحد أقصى لسعر شراء اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن خورخي مينديز وكيل اللاعب سيعقد اجتماعا مع المديرين الرياضيين لمانشستر سيتي من أجل تحويل إعارة كانسيلو إلى شراء دائم.

وأوضح التقرير أن رغبة استمرار كانسيلو مع برشلونة متبادلة بين الطرفين، إذ يرغب اللاعب في إكمال مهمته مع الفريق الكتالوني.

كما أن مانشستر سيتي لا يتمسك باستمرار اللاعب، ولكن الأمر يتعلق فقط بالقيمة المالية.

ولعب كانسيلو 32 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وساهم اللاعب في ثمانية أهداف إذ سجل أربعة وصنع مثلهم.

ويرتبط البرتغالي بتعاقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.