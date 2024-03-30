تين هاج يعلق على تقارير احتمالية إقالته نهاية الموسم

علق إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على التقارير المنتشرة برغبة إدارة النادي في إقالته نهاية الموسم الجاري وتعيين مدربا بدلا منه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "لا أهتم، تركيزي منصب على عملية تطورنا وعلى اللعب بأفضل مستوى لدينا".

وأتم "في مانشستر يونايتد دائما ما يكون هناك ضجيج حول النادي والفريق والمدرب واللاعبين".

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة في سعي جيم راتكليف الشريك الجديد في النادي بإقالة المدير الفني السابق لأياكس وتعيين مدربا جديدا.

ومن ضمن قائمة المرشحين لتدريب الشياطين الحمر زين الدين زيدان، وأنطونيو كونتي وجراهام بوتر وروبيرتو دي زيربي.

بالإضافة إلى توماس توخيل الذي أعلن نادي بايرن ميونيخ انفصاله عنه في نهاية الموسم الحالي.

وسيموني إنزاجي والذي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميلان حسب التقارير إلى 2027 إذ ينتهي تعاقده في 2025 مع زيادة في راتبه.