محرز يكسر رقم رونالدو في الدوري السعودي
السبت، 30 مارس 2024 - 11:20
كتب : FilGoal
كسر رياض محرز نجم أهلي جدة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي من الدوري السعودي.
وصنع محرز هدفين في تعادل أهلي جدة أمام الاتفاق 2-2 ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.
ووصل محرز إلى صناعة الهدف رقم 10 خلال منافسات الموسم الحالي متفوقا على رونالدو الذي صنع 9 أهداف.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة.
وانضم محرز للأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 25 مليون جنيه إسترليني.
وشلرك الدولي الجزائري مع أهلي جدة في 25 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع مثلهم.
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رياض محرز والهدف الثاني لـ أهلي جدة من ركلة جزاء pic.twitter.com/69RcPe3aER https://t.co/3dzSmXTKmR— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
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