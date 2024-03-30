التجربة الاحترافية الأولى.. عمر بسام ينتقل إلى شباب الغار الليبي

انتقل عمر بسام لاعب حرس الحدود السابق إلى فريق شباب الغار الليبي في صفقة انتقال حر ليتم قيده حاليا مع الفريق.

عمر بسام النادي : حرس الحدود

وانتهى عقد بسام مع حرس الحدود في الصيف الماضي ليصبح حرا.

ويحق للاعب الحر الانتقال إلى أي نادي في أي وقت دون الالتزام بفترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وتعتبر هذه هي التجربة الاحترافية الأولى لبسام خارج مصر.

ووقع بسام على عقد مع شباب الغار حتى نهاية الموسم الجاري.

ويشارك شباب الغار في دوري الدرجة الأولى ويسعى للتأهل إلى الدوري الممتاز ولذلك دعم صفوفه.

وبدأ بسام مسيرته في الأهلي وتمكن من التتويج ببطولة الدوري موسم 2013-2014 كما فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في 2013.

ولعب من قبل في سموحة والداخلية وطنطا وأسوان وبيراميدز ومصر المقاصة وإنبي والمقاولون وحرس الحدود.

ويعتبر المهاجم البالغ من العمر 30 عاما الشقيق الأصغر لمحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.