مواعيد مباريات السبت 30 مارس 2024 - كلاسيكير ألمانيا.. ومواجهات قوية في إنجلترا
السبت، 30 مارس 2024 - 10:33
كتب : FilGoal
تعود اليوم مباريات السبت الممتاز بمواجهات مثيرة في الدوريات الأوروبية المختلفة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × وست هام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
توتنام × لوتون تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
شيفيلد يونايتد × فولام.. 5:00 مساء- بي إن سبورتس إكسترا 3.
نوتينجهام فورست × كريستال بالاس × 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
تشيلسي × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بورنموث × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
أستون فيلا × ولفرهامبتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
برينتفورد × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
خيتافي × إشبيلية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ألميريا × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
برشلونة × لاس بالماس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
نابولي × أتالانتا.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
جنوى × فروزينوني.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
تورينو × مونزا.. 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
لاتسيو × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
فيورنتينا × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال إفريقيا
مازيمبي × بترو أتليتكو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس.
يانج أفريكانز × ماميلودي صنداونز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس.
الترجي × أسيك ميموزا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري السعودي
الشباب × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
النصر × الطائي.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
لايبزج × ماينز.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 8.
آينتراخت فرانكفورت × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
بايرن ميونيخ.. بروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
ميتز × موناكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ليون × ستاد ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقتنوات الناقلة من هنا