مواعيد مباريات السبت 30 مارس 2024 - كلاسيكير ألمانيا.. ومواجهات قوية في إنجلترا

السبت، 30 مارس 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

تعود اليوم مباريات السبت الممتاز بمواجهات مثيرة في الدوريات الأوروبية المختلفة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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نيوكاسل × وست هام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

توتنام × لوتون تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

شيفيلد يونايتد × فولام.. 5:00 مساء- بي إن سبورتس إكسترا 3.

نوتينجهام فورست × كريستال بالاس × 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

تشيلسي × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أستون فيلا × ولفرهامبتون.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

برينتفورد × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × إشبيلية.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ألميريا × أوساسونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

برشلونة × لاس بالماس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

نابولي × أتالانتا.. 1:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

جنوى × فروزينوني.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × مونزا.. 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

لاتسيو × يوفنتوس.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

فيورنتينا × ميلان.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي × بترو أتليتكو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس.

يانج أفريكانز × ماميلودي صنداونز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس.

الترجي × أسيك ميموزا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري السعودي

الشباب × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

النصر × الطائي.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

لايبزج × ماينز.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

آينتراخت فرانكفورت × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

بايرن ميونيخ.. بروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

ميتز × موناكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ليون × ستاد ريمس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقتنوات الناقلة من هنا

مواعيد مباريات السبت الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
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