كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر

فاز الأهلي وسبورتنج وخسر الزمالك في الجولة 11 من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتأجل حسم تأهل الزمالك لنهائي المسابقة بعد خسارته من البنك الأهلي.

وخسر الزمالك من البنك الأهلي بنتيجة 27-26.

ويحتاج الزمالك لفوز واحد في الجولات الثلاث الأخيرة من المرحلة الثانية، لحسم تأهله للنهائي رفقة الأهلي الذي حجز مقعده بالفعل.

وفي نفس الجولة فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 28-24.

كما انتصر سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 28-24.

ورفع الأهلي رصيده في المرحلة الثانية من المنافسة على لقب دوري اليد لـ 20 نقطة، ويأتي الزمالك خلفه برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة والبنك الأهلي وسبورتنج قبل 3 جولات على النهاية.

وسيلتقي الأهلي والزمالك في الجولة المقبلة من المسابقة يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراة على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء.

وحسم الأهلي تأهله سلفا في انتظار تحديد هوية الفريق الثاني.

يذكر أن أول وثاني الترتيب يتأهل مباشرة للنهائي والذي سيقام بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس بالجزائر في منتصف أبريل المقبل وحتى 27 من الشهر نفسه.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.