كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر

السبت، 30 مارس 2024 - 01:52

كتب : FilGoal

يد الزمالك

فاز الأهلي وسبورتنج وخسر الزمالك في الجولة 11 من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتأجل حسم تأهل الزمالك لنهائي المسابقة بعد خسارته من البنك الأهلي.

وخسر الزمالك من البنك الأهلي بنتيجة 27-26.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا كرة يد - صالة العاصمة الإدارية تستضيف قمة الدوري بين الزمالك والأهلي كرة يد - سبورتنج لـ في الجول: اعتذرنا عن عدم المشاركة في السوبر الإفريقي لظروف اقتصادية كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري

ويحتاج الزمالك لفوز واحد في الجولات الثلاث الأخيرة من المرحلة الثانية، لحسم تأهله للنهائي رفقة الأهلي الذي حجز مقعده بالفعل.

وفي نفس الجولة فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 28-24.

كما انتصر سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 28-24.

ورفع الأهلي رصيده في المرحلة الثانية من المنافسة على لقب دوري اليد لـ 20 نقطة، ويأتي الزمالك خلفه برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجزيرة والبنك الأهلي وسبورتنج قبل 3 جولات على النهاية.

Image

وسيلتقي الأهلي والزمالك في الجولة المقبلة من المسابقة يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباراة على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء.

وحسم الأهلي تأهله سلفا في انتظار تحديد هوية الفريق الثاني.

يذكر أن أول وثاني الترتيب يتأهل مباشرة للنهائي والذي سيقام بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس بالجزائر في منتصف أبريل المقبل وحتى 27 من الشهر نفسه.

ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.

الزمالك كرة يد كرة يد الأهلي كرة يد الزمالك دوري المحترفين لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - بقيادة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم ينتصر بالدربي ويقترب من التأهل في أبطال أوروبا كرة يد - صالة العاصمة الإدارية تستضيف قمة الدوري بين الزمالك والأهلي كرة يد - سبورتنج لـ في الجول: اعتذرنا عن عدم المشاركة في السوبر الإفريقي لظروف اقتصادية كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري كرة يد - ديفيز: الصلاة أكثر ما أبهرني في مصر.. وصُمت من أجل الدوري كرة يد - بطلات الثنائية المحلية.. سيدات الأهلي يتوجن بلقب الكأس على حساب الشمس كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس كرة يد - منتخب مصر يحقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر 5 ساعة | كرة يد
عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة 5 ساعة | الدوري المصري
دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17 5 ساعة | الدوري المصري
الشحات: حققنا فوزا مهما خارج الأرض ضد سيمبا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يتصدر ترتيب الدرجة الأولى قبل 7 جولات على النهاية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة شريف وطارق حامد وإنذارهما.. الخليج يهزم ضمك 5 ساعة | المحترفون
بنزيمة يهدر وحمد الله ينقذ اليوم.. اتحاد جدة يهزم الفيحاء بمشاركة حجازي 6 ساعة | المحترفون
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي الدوري الممتاز 6 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف