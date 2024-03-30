عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عن كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي لأحمد رفعت بعد استعادته للوعي.

وقال عرابي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد رفعت كان سعيدا للغاية بزيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي له".

وأضاف "الخطيب تحدث معه وذكره بإمكانية انتقاله للنادي الأهلي في الماضي، وتحدثا عن سبب عدم إتمام الانتقال حين كان في الإمارات مع الوحدة، حيث تمنع اللوائح تمثيله لـ 3 أندية في نفس الموسم".

وكان رفعت قد بدأ الموسم مع فيوتشر ثم انتقل إلى الوحدة الإماراتي معارا، وبعد قطع الإعارة وعودته في يناير لم يكن لديه حل سوى الاستمرار مع فيوتشر.

وأوضح عرابي "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك تواصل معي لترتيب زيارة المجلس لأحمد رفعت".

واختتم "مباراة الزمالك صعبة ونحن في كامل تركيزنا. لدينا لائحة للمكافآت ولكن وليد دعبس رئيس النادي دائما ما يفاجئ اللاعبين بمكافآت إضافية".

ويلتقي مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد السلام يوم 31 مارس.

ويقام لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم 7 أبريل.

ماذا حدث؟

أصدرت مستشفى زمزم التي كان يمكث فيها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بيانا عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

ويأتي ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

وجاء بيان مستشفى زمزم كالآتي: "تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم، تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن الأربعاء 27 مارس الساعة 1 صباحا إلى القاهرة".

وتابع "يأتي ذلك بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي".

وأضاف "كما تم استقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسؤولن عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم في وقت سابق، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.