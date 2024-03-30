دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية حقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هذا ليس تأجيلا ولن يؤثر على الدوري بشكل يؤخر نهايته".

وأوضح "ما حدث مجرد تعديل داخل نفس الأسبوع بنقل المباريات بسبب مسائل تخص البث في التلفزيون المصري".

وأكمل "موعد نهاية الدوري سيكون 10 أغسطس بإذن الله".

وواصل "رابطة الأندية نجحت في تحقيق أهدافها بنسبة 60 أو 70%".

وتابع "التحدي الأكبر هو إنهاء مسابقة الدوري في موعدها الطبيعي".

وعن تأجيل بعض المباريات لأجل منتخب مصر قال: "أعتقد أن دعم المنتخب يجب أن يكون شيئا يرضي الناس ولا يزعجها".

أما عن عدم تبعية لجنة الحكام للرابطة أوضح "هذا الأمر يخص لوائح النظام الأساسي ولا يمكن تغييره".

ويتبقى في عمر الدوري 18 جولة بخلاف المباريات المؤجلة.