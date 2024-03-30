بمشاركة شريف وطارق حامد وإنذارهما.. الخليج يهزم ضمك

السبت، 30 مارس 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

تغلب الخليج على مضيفه ضمك بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

شهدت المباراة مشاركة طارق حامد لاعب وسط ضمك منذ البداية وحتى الدقيقة 98.

فيما تواجد محمد شريف مهاجم الخليج على مقاعد بدلاء فريقه حتى الدقيقة 66.

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سجل خالد ناري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 بعد تمريرة من عبد الله السالم.

وفي الدقيقة 66 حل محمد شريف بدلا من السالم في صفوف الخليج.

وواجه الخليج النقص العددي بطرد جونج وو يونج في الدقيقة 80.

وتلقى محمد شريف بطاقة صفراء في الدقيقة 83.

مواطنه طارق حامد تلقى الإنذار في الدقيقة 98، وخرج ليحل عبد العزيز مجرشي بدلا منه.

وفي الدقيقة 100 تساوت الصفوف بطرد سنوسي الهوساوي لاعب ضمك.

الفوز رفع رصيد الخليج إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.

ضمك الخليج الدوري السعودي محمد شريف طارق حامد
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