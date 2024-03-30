بنزيمة يهدر وحمد الله ينقذ اليوم.. اتحاد جدة يهزم الفيحاء بمشاركة حجازي

تغلب اتحاد جدة على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد مع الفريق منذ بدايتها للنهاية.

وأهدر كريم بنزيمة العائد من الإصابة ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 25 سجل المغربي عبد الحميد صابيري هدف الفيحاء الأول من ركلة جزاء.

التعادل أتى من مغربي آخر وهو عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 45+2 سجل أحمد الغامدي ثاني الأهداف بعد تمريرة من بنزيمة.

وأخيرا بعد مراوغة جنونية من عبد الرزاق حمد الله، تلقى مروان الصحفي الكرة في وضعية انفراد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 94.

الاتحاد حامل اللقب رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.