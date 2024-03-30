كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي الدوري الممتاز

انتصر الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال على سموحة وسبورتنج على الترتيب.

واستضافت صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر مباراتي ذهاب نصف النهائي.

وانتصر الزمالك في أولى مباريات المربع الذهبي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-21 و21-25 و25-23 و25-15.

وتفوق الأهلي على سبورتنج أيضا على نفس الملعب بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-19 و25-21 و25-21.

ويقام نصف نهائي دوري الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وستقام مباريات الإياب مساء السبت 30 مارس.

وفي حالة فوز سموحة أو سبورتنج في مباريات الإياب على الأهلي أو الزمالك سيتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وإذا انتصر الأهلي والزمالك يتأهلا مباشرة للمباراة النهائية دون الحاجة للقاء فاصل.

وستقام المباراة الفاصلة يوم الإثنين المقبل الموافق 1 أبريل.