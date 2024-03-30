مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ محمود علاء.. جلسة مع شيكابالا واستمرار تأهيل روقا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتحدث جوميز مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون مؤكداً على أهمية مباراة مودرن فيوتشر المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل واستغلال الفرص التي سنسنح للفريق.

بعدها عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك جلسة أخرى مع زملائه بعد مغادرة الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، موضحا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، والاستمرار في المنافسة لحصد البطولة

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني لفترة استمرت قرابة نصف ساعة.

ومنح جوميز تعليمات فنية خاصة لمحمود علاء مدافع الفريق بشأن واجبات مركزه.

وخاض محمد أشرف "روقا" تدريبات تأهيلية على هامش المران في صالة الألعاب البدنية أولا، ثم على أرض الملعب الركض الخفيف، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد السلام يوم الأحد.

ويقام لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم 7 أبريل.