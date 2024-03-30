عبد الواحد السيد يكشف سبب تأخر وصول موتيابا

السبت، 30 مارس 2024 - 00:23

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس موتيابا - الزمالك

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب تأخر وصول الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف في صفوف الفريق إلى القاهرة.

وأوضح عبد الواحد السيد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي "تأخر وصول موتيابا جاء بسبب تجديد اللاعب لجواز السفر الخاص به".

وأضاف "الجهاز الإداري على تواصل مستمر مع اللاعب لمتابعة موعد وصوله".

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وأجرى النادي الأبيض تدريباته اليوم، والتي شهدت استمرار تأهيل محمد أشرف "روقا" العائد من الإصابة.

كما منح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق تعليمات فنية خاصة لمحمود علاء بخصوص واجبات مركزه في الدفاع.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد السلام.

على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك موتيابا
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