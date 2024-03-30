اسكواش - 7 مصريين في ربع نهائي لندن كلاسيك

تأهل 7 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش 2024.

ويشهد ربع النهائي في منافسات السيدات تواجد 4 مصريات، وفي المقابل يتواجد ثلاثي مصري في ربع نهائي منافسات الرجال.

السيدات

تفوقت نور الشربيني بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لـ 35 دقيقة على الويلزية تينسي ميرفي بنتائج: 11-5 و6-11 و11-6.

وفازت نوران جوهر على الكندية هولي نوتون بنتيجة 2-0 في مباراة استمرت 22 دقيقة بنتيجتي: 11-4 و11-8.

وبنفس النتيجة انتصرت فيروز أبو الخير على الويلزية إيميلي ويتلوك في مباراة استمرت نصف ساعة بنتيجتي: 15-13 و12-10.

🇪🇬 @fayrouzaboelkh1 secured her place in the @LondonSqClassic QFs earlier... ...now she is getting a photography lesson from our expert 😎 We can't wait to see the snaps Fayrouz! 📸#LondonClassic pic.twitter.com/vxiIL5qyw9 — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 29, 2024

وأخيرا فازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على اليابانية ساتومي وانتابي بنتيجة 2-0 بواقع 11-5 و11-3 في لقاء استمر 24 دقيقة.

🔥 No.2 seed @HaniaaElHammamy is pulling away in the second game as she faces Japan's Satomi Watanabe for a spot in the quarter-finals of the London Classic Watch the action live on @SquashTV 📺#LondonClassic pic.twitter.com/nmBAuPtRpO — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 29, 2024

وستلتقي نور الشربيني مع الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام في ربع النهائي.

وتواجه نوران جوهر الإنجليزية سارة جان بيري.

وستكون المواجهة الأخيرة مصرية خالصة بين فيروز أبو الخير وهانيا الحمامي.

الرجال

تفوق كريم عبد الجواد بنتيجة 2-0 على الماليزي إيان يو نج بواقع نتيجتي 15-14 و11-9.

وفاز مصطفى عسل على الإنجليزي نيك وال 2-0 بواقع 11-6 و11-9 في لقاء استمر 28 دقيقة.

وتأهل علي أبو العنين إلى ربع النهائي بالفوز على الإنجليزي ناثان لايك بنتيجة 2-0 بواقع 11-6 و11-5 في لقاء امتد 26 دقيقة.

وسيلتقي أبو العنين مع عسل في مواجهة مصرية خالصة.

بينما يختتم كريم عبد الجواد منافسات ربع النهائي رجال بلقاء الإنجليزي ديكلان جيمس.

وستقام جميع مباريات ربع النهائي غدا السبت في منافسات الرجال والسيدات.