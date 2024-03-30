اسكواش - 7 مصريين في ربع نهائي لندن كلاسيك

السبت، 30 مارس 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

تأهل 7 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي بطولة لندن كلاسيك للاسكواش 2024.

ويشهد ربع النهائي في منافسات السيدات تواجد 4 مصريات، وفي المقابل يتواجد ثلاثي مصري في ربع نهائي منافسات الرجال.

السيدات

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تفوقت نور الشربيني بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لـ 35 دقيقة على الويلزية تينسي ميرفي بنتائج: 11-5 و6-11 و11-6.

وفازت نوران جوهر على الكندية هولي نوتون بنتيجة 2-0 في مباراة استمرت 22 دقيقة بنتيجتي: 11-4 و11-8.

وبنفس النتيجة انتصرت فيروز أبو الخير على الويلزية إيميلي ويتلوك في مباراة استمرت نصف ساعة بنتيجتي: 15-13 و12-10.

وأخيرا فازت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على اليابانية ساتومي وانتابي بنتيجة 2-0 بواقع 11-5 و11-3 في لقاء استمر 24 دقيقة.

وستلتقي نور الشربيني مع الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام في ربع النهائي.

وتواجه نوران جوهر الإنجليزية سارة جان بيري.

وستكون المواجهة الأخيرة مصرية خالصة بين فيروز أبو الخير وهانيا الحمامي.

الرجال

تفوق كريم عبد الجواد بنتيجة 2-0 على الماليزي إيان يو نج بواقع نتيجتي 15-14 و11-9.

وفاز مصطفى عسل على الإنجليزي نيك وال 2-0 بواقع 11-6 و11-9 في لقاء استمر 28 دقيقة.

وتأهل علي أبو العنين إلى ربع النهائي بالفوز على الإنجليزي ناثان لايك بنتيجة 2-0 بواقع 11-6 و11-5 في لقاء امتد 26 دقيقة.

وسيلتقي أبو العنين مع عسل في مواجهة مصرية خالصة.

بينما يختتم كريم عبد الجواد منافسات ربع النهائي رجال بلقاء الإنجليزي ديكلان جيمس.

وستقام جميع مباريات ربع النهائي غدا السبت في منافسات الرجال والسيدات.

اسكواش مصطفى عسل لندن كلاسيك
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