تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري المصري 3 أيام

الجمعة، 29 مارس 2024 - 22:32

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري المصري لمدة 3 أيام.

وستقام مباريات الجولة أيام 3 و4 و5 أبريل المقبل بدلا 31 مارس و1 و2 أبريل.

وتأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

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كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل.

بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.

وسبق أن تأجلت مباراتي الأهلي ومودرن فيوتشر، والزمالك وبلدية المحلة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك ومودرن فيوتشر قاريا.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، ويأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 15مباراة.

الدوري المصري تأجيل الجولة 17
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