مودرن فيوتشر يوجه الشكر لـ الاتحاد السكندري على ما فعله من أجل رفعت

الجمعة، 29 مارس 2024 - 20:35

كتب : هاني العوضي

أحمد رفعت - فيوتشر

وجه نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس الشكر لمحمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري على ما قام به من أجل اللاعب أحمد رفعت.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية قبل نهاية مباراة مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري.

ويمكث رفعت بأحد مستشفيات القاهرة في الوقت الحالي بعد تحسن حالته الصحية ونقله من الإسكندرية.

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وقال مودرن فيوتشر في بيان: "يشكر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري على كل ما قام به من مجهودات وأعمال للوقوف بجوار أحمد رفعت لاعب الفريق بعد المحنة الأخيرة التي تعرض لها، وكذلك جماهير الإتحاد العظيمة التي ساندت الفريق بداية من الملعب والنداء على الحكم وسيارة الإسعاف وطلب إيقاف المباراة إلى الذهاب للمستشفى للمساندة والتنظيم، بل والسهر العديد من الأيام لتلبية وتسهيل ما تحتاجه إدارة النادي".

"يؤكد نادي مودرن فيوتشر أن كافة كلمات الشكر والثناء والتقدير لا تكفي ما قام به محمد مصيلحي منذ الدقيقة الأولى وتصرفه ليس فقط كرئيس نادي رياضي بل كمسئول وأب لجميع عناصر اللعبة، وتتمنى إدارة النادي التوفيق لنادي الاتحاد وجماهيره في جميع المنافسات الرياضية تحت قيادة رجل عظيم ستخلد له العديد من المواقف، وجماهير الإتحاد التي من الفخر إرتداء قميص فريقها، وتبقى أبواب نادينا مفتوحة لهم دائما وأبدًا".

وأصدرت مستشفى زمزم التي مكث فيها أحمد رفعت بعد تعرضه للأزمة الصحية بيانا أول أمس عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

جاء ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

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ماذا حدث؟

دخلت سيارة الإسعاف إلى استاد الاسكندرية في مباراة مودرن فيوتشر وسموحة لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى بعد سقوطه.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري مودرن فيوتشر
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