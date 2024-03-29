تشكيل اتحاد جدة - عودة بنزيمة.. وحجازي أساسي أمام الفيحاء
الجمعة، 29 مارس 2024 - 19:59
كتب : FilGoal
أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهد تشكيل العميد ثنائيا هجوميا مكونا من كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد العائد من الإصابة وعبد الرزاق حمد الله الهداف المغربي.
وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: فيليبي لويس - حسن كادش - أحمد حجازي
خط الوسط: فواز الصقور - رومارينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.
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