تشكيل سيمبا - كانوتيه وشاما أساسيان أمام الأهلي.. وميكيسوني على الدكة

يعتمد الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني على خبرات المهاجم الزامبي كلاتوس شاما في قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يتواجد لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق على مقاعد بدلاء سيمبا.

وجاء تشكيل سيمبا لمواجهة الأهلي كالتالي:

حارس مرمى: أيوب لكرد

الدفاع: اينونجا باكا - محمد حسين - شوماري كابومبي - تشي مالون جونيور

الوسط : فابريس نجوما - ساديو كانوتيه - سعيدي نتيبازونكيزا - دينيس كيبو - باباكار

الهجوم: كلاتوس شاما.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.

فيما حجز سيمبا التنزاني مقعدا في ربع النهائي بعدما حصد وصافة المجموعة الثانية وأطاح بالوداد المغربي.

وتقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا والذي يستع إلى نحو 60 ألف متفرج.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.