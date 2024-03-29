السوبر الإيطالي مستمر بنظامه الحالي في 2025 بالسعودية

الجمعة، 29 مارس 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

إنتر - السوبر الإيطالي

سيستمر كأس السوبر الإيطالي بنظامه الحالي المكون من 4 فرق في العام المقبل بالسعودية.

وكان ملعب الأول بارك بالرياض قد استضاف كأس السوبر الإيطالي 2024 في يناير الماضي، وتوج إنتر ميلان بلقبه على حساب نابولي.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين الإيطالية في بيان استمرار النظام الحالي لبطولة كأس السوبر الإيطالي، المكون من 4 فرق، في يناير 2025 في السعودية.

أخبار متعلقة:
رئيس مودرن فيوتشر: ما حدث لـ رفعت معجزة.. وسنخوض مواجهة الزمالك من أجله الخطيب يزور أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية جوارديولا يعلن غياب ووكر وستونز عن مواجهة أرسنال.. ويكشف موقف دي بروين البنزرتي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس

ويتأهل إلى بطولة كأس السوبر الإيطالية الحاصلان على المركزين الأول والثاني في الدوري، وطرفا نهائي كأس إيطاليا في الموسم الجاري.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 76 نقطة، يليه برصيد 62 نقطة، ثم يوفنتوس صاحب الـ 59 نقطة.

وتستكمل منافسات كأس إيطاليا في أبريل المقبل حيث يلتقي في دور نصف النهائي ميلان أمام لاتسيو، بينما يواجه فيورنتينا نظيره أتالانتا.

السوبر الإيطالي إنتر ميلان يوفنتوس
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين "القرار الأفضل لمستقبلي".. ألونسو: سأبقى مع باير لأنها مسألة احترام مؤتمر تشافي: قراري بالرحيل لم يتغير.. ولقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على الدوري توخيل: كين سيشارك ضد دورتموند.. وغياب 4 لاعبين للإصابة ماركا: إصابة شتيجن في التدريبات وموقفه من المشاركة ضد لاس بالماس لا لـ بايرن وليفربول.. سكاي: ليفركوزن سيعلن في بيان استمرار ألونسو مدير بايرن: هذا رد كيميتش لتجديد عقده.. وموسيالا ليس للبيع بعد اتهامه بالمراهنات مجددا.. هاو: تونالي عانى بالفعل بما فيه الكفاية
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - موديست يقود الهجوم.. والسولية وكوكا أساسيان أمام سيمبا 7 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر الإيطالي مستمر بنظامه الحالي في 2025 بالسعودية 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس مودرن فيوتشر: ما حدث لـ رفعت معجزة.. وسنخوض مواجهة الزمالك من أجله ساعة | الكرة المصرية
الخطيب يزور أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية 2 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا يعلن غياب ووكر وستونز عن مواجهة أرسنال.. ويكشف موقف دي بروين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البنزرتي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 4 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر