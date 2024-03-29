السوبر الإيطالي مستمر بنظامه الحالي في 2025 بالسعودية

سيستمر كأس السوبر الإيطالي بنظامه الحالي المكون من 4 فرق في العام المقبل بالسعودية.

وكان ملعب الأول بارك بالرياض قد استضاف كأس السوبر الإيطالي 2024 في يناير الماضي، وتوج إنتر ميلان بلقبه على حساب نابولي.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين الإيطالية في بيان استمرار النظام الحالي لبطولة كأس السوبر الإيطالي، المكون من 4 فرق، في يناير 2025 في السعودية.

ويتأهل إلى بطولة كأس السوبر الإيطالية الحاصلان على المركزين الأول والثاني في الدوري، وطرفا نهائي كأس إيطاليا في الموسم الجاري.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 76 نقطة، يليه برصيد 62 نقطة، ثم يوفنتوس صاحب الـ 59 نقطة.

وتستكمل منافسات كأس إيطاليا في أبريل المقبل حيث يلتقي في دور نصف النهائي ميلان أمام لاتسيو، بينما يواجه فيورنتينا نظيره أتالانتا.

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