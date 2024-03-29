تشكيل الأهلي - موديست يقود الهجوم.. والسولية وكوكا أساسيان أمام سيمبا

الجمعة، 29 مارس 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة

دفع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالفرنسي أنتوني موديست في التشكيل الأساسي أمام سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أحمد نبيل كوكا في تشكيل الأهلي الأساسي أمام سيمبا لتعويض غياب إمام عاشور المصاب.

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وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

الهجوم: حسين الشحات - موديست - بيرسي تاو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أكرم توفيق - رضا سليم - محمود كهربا - أفشة.

ويخوض الأهلي مواجهة سيمبا بعدما تأهل إلى ربع نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة الرابعة.

فيما حجز سيمبا التنزاني مقعدا في ربع النهائي بعدما حصد وصافة المجموعة الثانية وأطاح بالوداد المغربي.

وتقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا والذي يستع إلى نحو 60 ألف متفرج.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

فيما ستقام مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

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