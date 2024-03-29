الخطيب يزور أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية

الجمعة، 29 مارس 2024 - 16:32

كتب : حسام نور الدين

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على زيارة احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للاطمئنان على حالته الصحية.

ويمكث رفعت بأحد مستشفيات القاهرة بعد تحسن حالته الصحية ونقله من الإسكندرية.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الخطيب حرص على زيارة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بأحد المستشفيات بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

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واطمأن رئيس الأهلي على الحالة الصحية لمهاجم مودرن فيوتشر وشدد على دعمه ومساندة النادي للاعب،وتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وناديه ومحبيه.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الخطيب يزور أحمد رفعت ويطمئن على حالته الصحية قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بزيارة أحمد ،رفعت لاعب فيوتشر الذي يمكث بأحد المستشفيات؛ إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع أثناء مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري .العام واطمأن رئيس الأهلي على الحالة الصحية لمهاجم فيوتشر والتي تحسنت كثيرًا وأكد على دعمه ومساندة النادي للاعب، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وناديه ومحبيه etisalat FABMISR ALMARASEM Coca'Cola @GLC PROMETEON‏'‏‏

وأصدرت مستشفى زمزم التي مكث فيها أحمد رفعت بعد تعرضه للأزمة الصحية بيانا أول أمس عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

جاء ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

ودخلت سيارة الإسعاف إلى استاد الاسكندرية في مباراة مودرن فيوتشر وسموحة لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى بعد سقوطه.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر محمود الخطيب
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