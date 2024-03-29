البنزرتي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس

كشف فوزي البنزرتي حقيقة مفاوضات المنتخب التونسي لتولي تدريبه خلفا لجلال القادري.

ويبحث منتخب تونس عن مدير فني جديد لتولي تدريبه خلفا لجلال القادري الذي رحل عقب توديع كاس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

ورحل البنزرتي عند تدريب الوداد المغربي خلال الأيام الماضية بعد التوصل إلى اتفاق حول فسخ التعاقد.

وقال البنزرتي عبر موقع "winwin" القطري: "لم يتواصل معي أحد ليست لدي أي عروض منهم حتى الآن".

واستدرك "لكن لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل وعندها لكل حادث حديث".

وعن عرض الصفاقسي أوضح "تواصل معي صديق لي وعرض علي بالفعل تدريب النادي الصفاقسي لكنه لم يقدم لي أي عرض رسمي".

وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.

وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.

وتولى البنزرتي تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء ومولودية الجزائر وكذلك منتخبي تونس وليبيا.