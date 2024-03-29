مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على ضرورة إظهار ثقة أكثر ضد مانشستر سيتي من الماضي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أنها مباراة كبيرة لكلا الفريقين، ستعطينا دفعة كبيرة مرة أخرى إذا ذهبنا إلى هناك وفزنا بها، لكن لا يزال هناك طريق طويل".

وأضاف "لدي ثقة الآن أكثر ضد سيتي من قبل؟ هناك إيمان كامل وثقة في لاعبي فريقي وما نحاول القيام به، إنه شيء يجب أن نظهره على أرض الملعب".

وأكمل "بوكايو ساكا وجابرييل ماجاليس وجابرييل مارتينيلي لديهم فرصة للمشاركة ضد سيتي لكن لم يتدربوا مع الفريق بسبب الإصابة".

وواصل "أعتقد أن بن وايت تلقى الكثير من الحب عليك فقط أن ترى ما يقوله زملاؤه وكل المقربين منه في كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن هناك الكثير من الاحترام لبن وايت من قبل الجماهير، آمل أن يتمكن من تمثيل بلاده بأفضل طريقة ممكنة في يوم من الأيام هذا متروك له".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع ليفربول الوصيف.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.