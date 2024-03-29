مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين

الجمعة، 29 مارس 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على ضرورة إظهار ثقة أكثر ضد مانشستر سيتي من الماضي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أنها مباراة كبيرة لكلا الفريقين، ستعطينا دفعة كبيرة مرة أخرى إذا ذهبنا إلى هناك وفزنا بها، لكن لا يزال هناك طريق طويل".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا "القرار الأفضل لمستقبلي".. ألونسو: سأبقى مع باير لأنها مسألة احترام رينار يتحدث عن أمنية مونديال 2026 وسبب تدريبه لسيدات فرنسا مؤتمر تشافي: قراري بالرحيل لم يتغير.. ولقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على الدوري

وأضاف "لدي ثقة الآن أكثر ضد سيتي من قبل؟ هناك إيمان كامل وثقة في لاعبي فريقي وما نحاول القيام به، إنه شيء يجب أن نظهره على أرض الملعب".

وأكمل "بوكايو ساكا وجابرييل ماجاليس وجابرييل مارتينيلي لديهم فرصة للمشاركة ضد سيتي لكن لم يتدربوا مع الفريق بسبب الإصابة".

وواصل "أعتقد أن بن وايت تلقى الكثير من الحب عليك فقط أن ترى ما يقوله زملاؤه وكل المقربين منه في كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن هناك الكثير من الاحترام لبن وايت من قبل الجماهير، آمل أن يتمكن من تمثيل بلاده بأفضل طريقة ممكنة في يوم من الأيام هذا متروك له".

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع ليفربول الوصيف.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
"القرار الأفضل لمستقبلي".. ألونسو: سأبقى مع باير لأنها مسألة احترام مؤتمر تشافي: قراري بالرحيل لم يتغير.. ولقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على الدوري توخيل: كين سيشارك ضد دورتموند.. وغياب 4 لاعبين للإصابة ماركا: إصابة شتيجن في التدريبات وموقفه من المشاركة ضد لاس بالماس لا لـ بايرن وليفربول.. سكاي: ليفركوزن سيعلن في بيان استمرار ألونسو مدير بايرن: هذا رد كيميتش لتجديد عقده.. وموسيالا ليس للبيع بعد اتهامه بالمراهنات مجددا.. هاو: تونالي عانى بالفعل بما فيه الكفاية ساوثجيت: حرصت على إحضار بن وايت.. والباب مفتوح له دائما
أخر الأخبار
الخطيب يزور أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية 4 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يعلن غياب ووكر وستونز عن مواجهة أرسنال.. ويكشف موقف دي بروين 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البنزرتي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس 18 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نظهر ثقة أكبر ضد سيتي.. وهذا موقف المصابين 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا 50 دقيقة | الكرة المصرية
"القرار الأفضل لمستقبلي".. ألونسو: سأبقى مع باير لأنها مسألة احترام 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
رينار يتحدث عن أمنية مونديال 2026 وسبب تدريبه لسيدات فرنسا ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: قراري بالرحيل لم يتغير.. ولقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 4 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر