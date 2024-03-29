"القرار الأفضل لمستقبلي".. ألونسو: سأبقى مع باير لأنها مسألة احترام

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفكوزن البقاء في في تدريب الفريق الموسم المقبل.

ويستعد باير ليفركوزن لمواجهة منافسه هوفينهايم في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "لن أعلق على ليفربول أو بايرن ميونيخ، ناديان كبيران ولدي روابط قوية معهما ولكني في المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وأضاف "لم يحن الوقت للرحيل، الآن أريد التطور في باير ليفركوزن".

وأكمل "أنا ممتن لباير ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير أشعر أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار معا".

وتابع "لقد أبلغت اللاعبين أيضا ببقائي هذا صحيح، الموعد النهائي كان هذا الأسبوع، إنها مسألة احترام، الآن كل شيء واضح".

وواصل "وظيفتي في باير لم تنته بعد، أريد مساعدة النادي واللاعبين على التطور، الإدارة رائعة، كل شيء رائع هنا".

وشدد "ما زلت مدربا شابا ولكن أعتقد أن هذا هو القرار الأفضل لمستقبلي، لقد أخذت وقتي وأنا متأكد من ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد عقدت اجتماعا جيدا مع الإدارة وأبلغتهم أنني سأبقى في النادي بعد الكثير من الحديث عن مستقبلي، استغلت الاستراحة للتفكير واتخاذ قراري هذا هو المكان المناسب لي".

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف بايرن ميونيخ.

ويأتي هوفينهايم في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

تعليق بايرن ميونيخ

وعلق أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ من قبل موقف ناديه من تعيين ألونسو في الصيف التالي.

وأعلن بايرن من قبل انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني للفريق في نهاية الموسم الحالي.

وقال هونيس لقناة داس إرستي الألمانية: "أشعر أنه من الصعب جدا للتوقيع مع ألونسو، ناهيك عن أنه مستحيل".

وأتم "يمكنني بالتأكيد أن أتخيل بقاءه في باير ليفركوزن لمواصلة عمله في الموسم المقبل".

وكانت صحيفة تايمز الإنجليزية أفادت أن من غير المرجح تواجد تشابي في القائمة المختصرة لفريق ليفربول لأن النادي يعتقد أن الإسباني لن يكون متاحا هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي من أبرز المرشحين ويحظى بتقدير كبير في أنفيلد، وأيضا روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفربول يعتقد أن ألونسو يفكر في البقاء في باير ليفركوزن لموسم آخر على الأقل ومواصلة العمل خاصة مع اقتراب الفريق من حصد لقب الدوري الألماني الموسم الجاري.

ألونسو تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ومن ذلك الحين تحسنت نتائج الفريق تحت قيادته.

وارتبط اسم الإسباني بتدريب بايرن ميونيخ.

وسبق أن كشف فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن أن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق سيستمر خلال الموسم المقبل.

قبل أيام، قال كارو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ألونسو لديه عقد حتى 2026 وليس هناك سبب للشك في بقائه هنا".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكن لدي ثقة كبيرة، ولدينا علاقة جيدة".