مؤتمر تشافي: قراري بالرحيل لم يتغير.. ولقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على الدوري

الجمعة، 29 مارس 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن قراره بالرحيل من تدريب الفريق لم يتغير.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه لاس بالماس في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سنلعب ضد فريق صعب ويلعب كرة قدم جيدة جدا".

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وأضاف "مارك أندري تير شتيجن يشعر بأنه بخير، وكل اللاعبين متاحين للعب ضد لاس بالماس ما عدا أندرياس كريستينسن".

وأكمل "قلت للاعبين بأن يجب عليهم نسيان فترة التوقف الدولي إذ أن هناك لقبين نريد أن نقاتل عليهما، لعبنا مباريات بطريقة رائعة ويجب أن نستمر على هذا النحو، لقاء لاس بالماس حاسم للمنافسة على بطولة الدوري".

وتابع "استمراري؟ قلت للإدارة إنني ممتن جدا وتوجد علاقة جيدة وصداقة وثقة، لا يوجد تغيير في رأيي بشأن الرحيل".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين جمال لاعب هادئ للغاية ويدرك ما يفعله الآن ويتسم بالنضوج ويتحمل المسؤولية ومتواضع جدا، سيكون له تأثير كبير في حقبة برشلونة المقبلة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي لاس بالماس في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

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