توخيل: كين سيشارك ضد دورتموند.. وغياب 4 لاعبين للإصابة

شدد توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ أن هاري كان لاعب الفريق سيشارك ضد بوروسيا دورتموند.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الألماني السبت المقبل.

وقال المدير الفني الألماني خلال مؤتمر صحفي: "كين تدرب بشكل كامل مع الفريق أمس الخميس، هو يشعر بخير وسيشارك ضد دورتموند".

وأتم "سيغيب 4 لاعبين عن المشاركة ضد دورتموند للإصابة وهم مانويل نوير وأليكساندر بافلوفيتش ورفاييل جيريرو وساشا بوي".

وكان بايرن قد أعلن عبر موقعه الرسمي، عودة كين للمشاركة في جزء من تدريبات الفريق الأربعاء الماضي تحضيرا لمواجهة دورتموند.

وأوضح بايرن أن كين عاد للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

وكان هاري كين قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن أمام دارمشتات يوم 16 مارس الجاري.

ويتصدر هاري كين جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي بالدوري الألماني برصيد 31 هدفا.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة.

فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في المسابقة التي يتصدرها باير ليفركوزن برصيد 70 نقطة.