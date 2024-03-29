ماركا: إصابة شتيجن في التدريبات وموقفه من المشاركة ضد لاس بالماس

تعرض مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لإصابة في الركبة في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه لاس بالماس في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ30 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف صحيفة ماركا أن الحارس الألماني تعرض لإصابة في ركبته في التدريبات أدت لتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وأفادت الصحيفة أن شتيجن تمكن من إكمال التدريبات بشكل طبيعي ولا يوجد أي خوف من وجود غصابة قوية.

وذكرت أن الحارس البالغ من العمر 31 عاما سيكون قادرا على المشاركة بشكل طبيعي ضد لاس بالماس.

وكان شتيجن قد تعرض لإصابة قوية في الظهر أدت إلى خضوعه لعملية جراحية في قطنية الظهر.

وغاب شتيجن عن برشلونة حوالي 3 أشهر، وعانى الفريق كثيرا في غيابه.

ولم الفريق الكتالوني أي مباراة عقب عودته، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في 3.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي لاس بالماس في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.