مدير بايرن: هذا رد كيميتش لتجديد عقده.. وموسيالا ليس للبيع

الجمعة، 29 مارس 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

كشف ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن رد جوشوا كيميتش لاعب الفريق على عرض تجديد عقده مع النادي البافاري.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني في 2025.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت: "قال لنا كيميتش بكل وضوح أريد أن أعرف من هو مدربنا الجديد".

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وأضاف "سنرى ما إذا كان يريد البقاء وكذلك نحن، الأمر متروك لكيميتش في النهاية ليقرر".

وتابع "جمال موسيالا ليس للبيع، من المفترض أن يصبح واجهة النادي في المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "جمال لاعب يجلب فرحة كبيرة جدا للجماهير، ونعتزم أن نجعله الوجه الجديد لبايرن".

ووفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة سيكون من الصعب عليه ضم كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب السعر الكبير المتوقع في ظل عدم رغبة بايرن ميونيخ في التفاوض من أجله.

وبسبب السعر الكبير للاعب فإن برشلونة يريد الانتظار حتى نهاية تعاقده في 2025 من أجل التحرك لضمه بشكل مجاني.

وكانت لشبكة سكاي سبورتس فإن كيميتش أصبح قابلا للبيع من قبل إدارة بايرن ميونيخ بسبب عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع بايرن ميونيخ بـ 20 لقبا منذ الانضمام للفريق.

ولعب بايرن 378 مباراة رفقة بايرن ميونيخ حتى الآن وخلالها سجل 41 هدفا وصنع 102 آخرين.

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